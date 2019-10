Bei einem Verkehrsunfall in der Börde in Sachsen-Anhalt ist ein stark alkoholisierter Lkw-Fahrer schwer verletzt worden.

Sandbeiendorf/Haldensleben (dpa) l Mit ordentlich Alkohol im Blut hat ein Lkw-Fahrer im Bördekreis einen Unfall verursacht und ist dabei schwer verletzt worden. Der 24-Jährige kam auf der Landstraße zwischen Angern und Sandbeiendorf in einer Linkskurve zunächst von der Fahrbahn ab, beschädigte eine Brücke und prallte anschließend gegen einen Baum, wie die Polizei in Haldensleben am Sonntag mitteilte.

Am Laster entstand bei dem Unfall am Samstag Totalschaden. Ein Atemalkoholtest ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von 2,57 Promille. Zudem hatte der Mann keinen gültigen Führerschein und auch sein Laster war nicht für den Straßenverkehr zugelassen.