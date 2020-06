Die „Räuberhöhle“ in Hundisburg bleibt wegen Corona dauerhaft geschlossen.

Hundisburg l Elke Neubauer wollte in diesem Jahr eigentlich das 20-jährige Bestehen ihrer „Räuberhöhle“ feiern. Doch so wird es nicht kommen. Und dass nicht, weil größere Veranstaltungen wegen Corona vorerst nicht möglich sind. Für Neubauer gibt es kein Bestehen zu feiern. Ihre „Räuberhöhle“ an der Thiestraße hat Corona nicht überstanden.

Schwere Entscheidung

„Ich musste eine Entscheidung treffen“, sagt Neubauer. Das habe sie nun getan. Sie werde ihr Lokal mit Biergarten und Veranstaltungsaal nicht mehr öffnen. Und fügt hinzu: „So leid es mir tut“.

Der Grund sei die Coronakrise. Zwar seien ihr viele in den vergangenen Wochen entgegengekommen, betont Neubauer. Doch ausreichend sei das am Ende nicht gewesen. Sie verweist dabei auf viele abgesagte Veranstaltungen in den vergangenen und den kommenden Monaten.

Neu orientieren

Wie es nun für sie weiter geht, weiß die 59-Jährige noch nicht. „Ich will mich neu orientieren“, sagt Neubauer. Zu Hause rumsitzen wolle sie jedenfalls nicht.

Rund 60 Personen hatten laut Neubauer in der Gaststätte Platz. Dazu kam der große Veranstaltungssaal für bis zu 100 Personen. Jugendweihefeiern, Geburtstagsfeiern, Bürgerempfänge und Vereinstreffen waren dort möglich. All das fehlte zuletzt. Und niemand könne sagen, wie es in den kommenden Monaten weiter geht, betont Neubauer.

Jahr lief gut an

Dabei sei es zu Beginn des Jahres noch ganz gut gelaufen, berichtet sie. „Wir sind vorher gut zurechtgekommen“, sagt die gebürtige Hundisburgerin. Zwei Angestellte habe sie gehabt. Eine Mitarbeiterin habe bereits eine andere Anstellung gefunden, berichtet sie.

Jemandem die Schuld geben will Neubauer ausdrücklich nicht. „Da kann keiner etwas für“, betont sie.

Einige Hundisburger müssen sich nun nach einem alternativen Treffpunkt umsehen. Der Ortschaftsrat tagte zuletzt statt in der „Räuberhöhle“ im Haldensleber Rathaus. Bürger waren zu der Sitzung nicht gekommen. Der Hundisburger Männerchor, der vor Corona wöchentlich in der Gaststätte zusammenkam, will womöglich ins Vereinsheim nahe des Sportplatzes ausweichen. Christian Kalb, der Vereinsvorsitzende, hofft jedoch, dass in nicht allzu ferner Zukunft ein neuer Betreiber für das kommunale Gebäude an der Thiestraße gefunden wird.