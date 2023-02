Besseres Netz Versteckte Mobilfunkanlage in Haldensleber Kirche wird modernisiert

18 Mobilfunkstationen gibt es in Haldensleben. Häufig fällt deren Existenz erst dann auf, wenn Baumaßnahmen anstehen, denn sie sind meist versteckt platziert. So auch in einer Kirche in der Kreisstadt. Das steckt dahinter.