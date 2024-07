Verurteilung wegen schweren sexuellen Missbrauchs: Vergewaltiger aus der Börde muss in Haft

Calvörde/Haldensleben. - Es ist ein Tag, den eine heute 54-jährige Frau wohl nie wieder vergessen können wird. Zu plastisch haben sich die Erinnerungen an die Gewalttat in ihrem Gedächtnis verankert. Während die körperlichen Verletzungen längst verheilt sind, hat die Tat tiefe Spuren in ihrer Seele hinterlassen. Immerhin hat das Amtsgericht Haldensleben ihren Peiniger wegen schwerer Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung nun zur Rechenschaft gezogen.