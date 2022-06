Feuerwehr Verzögerungen bei Reparaturen von Feuerwehr-Geräten in der Börde

Die Feuerwehr in Flechtingen fürchtet um ihre Einsatzfähigkeit. Das Problem: Reparaturen an Gerätschaften seitens der feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) verzögern sich. Doch was macht die FTZ eigentlich genau? Und warum dauern Arbeiten derzeit länger als gewöhnlich?