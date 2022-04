Viele Graffiti im Bereich Otto Boye Grundschule in Haldensleben

Immer wieder kommen in Haldensleben neue Graffiti an die Wände. Doch manche Bereiche sind stärker betroffen als andere. Warum es so schwer ist, Täter ausfindig zu machen.

Graffiti in Haldensleben im Bereich der Otto Boye Grundschule an der Stadtmauer.

Haldensleben - Graffiti-Schmierereien sind in Haldensleben mittlerweile an der Tagesordnung. Die Polizei nimmt dazu regelmäßig Strafanzeigen auf. „Schmierereien an Hauswänden treten immer wieder auf. In diesem Jahr wurden in Haldensleben bisher 14 verschiedene Anzeigen in diesem Deliktsfeld aufgenommen“, teilt Matthias Lütkemüller, Sprecher des Polizeireviers Börde, mit.