Viele Leser blieben der Haldensleber Bibliothek wegen Corona fern

Zwischenzeitliche Schließungen und Änderungen durch Corona haben die Besucher der Haldensleber Bibliothek teils verunsichert. Warum sich trotzdem viel in der Einrichtung getan hat.

Angelika Ermel, Leiterin der Stadt- und Kreisbibliothek in Haldensleben.

Haldensleben - Das vergangene Jahr war auch für die Haldensleber Stadt-und Kreisbibliothek anders, als üblich. Bis Anfang März musste die Einrichtung schließen. Zwar durften Lesefreunde in dieser Zeit nach Vereinbarung Bücher an der Tür abholen, aber ein Stöbern in den Regalen war nicht möglich. Von März bis Mai durften Bürger die Bibliothek nach Terminvergabe wieder betreten, ab Mai war regulär wieder geöffnet. „Im Dezember kam ja dann die 3-G-Regel dazu“, erzählt Bibliotheksleiterin Angelika Ermel.