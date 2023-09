Aus Protest bleiben am 2. Oktober viele Arztpraxen geschlossen. Was die Gründe sind und wohin sich Patienten in Haldensleben an diesem Tag wenden können, wenn sie ärztliche Hilfe benötigen.

Viele Praxen in Haldensleben bleiben am 2. Oktober zu

Viele Arztpraxen, auch in Haldensleben, bleiben am 2. Oktober aus Protest geschlossen.

Haldensleben - Wer sich am kommenden Montag auf den Weg zum Arzt macht, könnte vor verschlossenen Türen stehen. Die Fachärztliche Vereinigung und der Hausärzteverband Sachsen-Anhalt beteiligen sich an einer bundesweiten Protestaktion und haben die Praxen dazu aufgerufen, am 2. Oktober nicht zu öffnen. Auch in Haldensleben beteiligen sich viele niedergelassene Ärzte an dem Protest, um ein Zeichen zu setzen.