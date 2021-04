Virus fordert zwei weitere Todesfälle im Landkreis Börde

Haldensleben (tj)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes vom 17. und 18. April 2021 sind zwei weitere Corona-Patienten verstorben. Das geht aus der Statistik des Sozialministeriums hervor. Laut Gesundheitsamt sind seit dem 16. April 2021 106 weitere Frauen und Männer aus dem Landkreis Börde positiv auf Covid 19 getestet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Börde ist gesunken und liegt aktuell bei 136,90.

Auch wenn die dezentralen Impfzentren im Landkreis schließen, stellt die Kreisverwaltung klar, dass auch die Termine für die Zweitimpfung der über 80-Jährigen vor Ort stattfinden werden. Demnach kommen die mobilen Impfteams in die „Impftlokale“ der Städte und Gemeinden, in denen auch die Erstimpfungen verabreicht wurden. Als Grundsatz für das dezentrale Impfen gelte, wer vor Ort in einer der 13 Gemeinden oder weiteren Orten im Landkreis Börde seine erste Impfung bekommen hat, der erhält genau an diesem Ort auch seine zweite Impfung.

Fragen beantwortet die Corona-Hotline des Kreises unter 03904/72 40 16 60 montags bis donnerstags von 8 bis 16 und freitags von 8 bis 13 Uhr.