Volles Programm beim Bürgerverein Weferlingen

Weferlingen - Im nächsten Jahr könnte der Turmtreppenlauf am Tag des offenen Denkmals stattfinden. Darüber haben zumindest die Mitglieder des Bürgervereins Weferlingen beraten. Die Idee war entstanden, nachdem in diesem Jahr der Turmtreppenlauf der Hitze zum Opfer gefallen war. Zu wenig Sportbegeisterte hatten sich für den Wettbewerb gemeldet. Da hätten mehr Ehrenamtliche anrücken müssen, um den Tag abzusichern, als Läufer auf den Grauen Harm gesprintet wären. Weshalb also nicht den Turmtreppenlauf einfach auf einen Tag legen, an dem ohnehin viel los ist und auch die Ehrenamtlichen vom Bürgerverein und von der Freiwilligen Feuerwehr selbstverständlich im Einsatz sind? So berichtete der Vereinsvorsitzende Heiko Kloß gerade in der Jahreshauptversammlung und fand für die Idee Zustimmung. Schließlich sind Mitglieder des Bürgervereins ohnehin schon an vielen Wochenenden im Jahr im Einsatz.