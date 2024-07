Weil an der Magdeburger Straße in Haldensleben ein neues Haus - das Rolandhaus - gebaut wird, ist die Straße schon seit einigen Wochen voll gesperrt. Das ärgert viele Verkehrsteilnehmer, denn für sie war der Grund der Sperrung nicht ersichtlich. Am Donnerstag wurden erstmals Kran und Betonmischer auf der gesperrten Straße platziert.

Foto: Julia Schneider