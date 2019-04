In Gröningen (Landkreis Börde) ist ein Feuer auf dem Gelände eines Schrotthändlers ausgebrochen. Die B81 ist gesperrt.

Gröningen (md) l Bei einem Schrotthändler in Gröningen ist am Donnerstag, 25. April, ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen brannte gegen 4 Uhr morgens eine Fläche von 400 Quadratmetern mit abgestellten Autos. Inzwischen ist ein Großteil der Flammen gelöscht. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich auf rund 90.000 Euro.

Ursache für das Feuer ist wohl Brandstiftung, wie ein Polizeisprecher am Morgen mitteilte. Denn beim Eintreffen der Feuerwehren brannten Schrottautos an zwei Stellen auf dem Gelände. Ebenfalls brannten ein Bagger und eine Raupe des Betreibers in voller Ausdehnung. Derzeit sind neun Feuerwehren der umliegenden Gemeinden mit 83 Kameraden im Einsatz. Aufgrund der großen Hitze können die Brandursachenermittler erst am Freitag die Ermittlungen aufnehmen.

Anwohner werden durch die Polizei gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die B81 bleibt voraussichtlich bis in die Mittagsstunden voll gesperrt.