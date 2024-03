Die Bauarbeiten auf der Dessauer Straße in Haldensleben - der Landesstraße 24 – neigen sich dem Ende zu. Während er den frischen Teer verteilt, erzählt Bauarbeiter Nico Rappolt, dass die letzten Arbeiten jetzt verrichtet werden und die großen Geräte bald an die nächsten Baustellen ziehen können.

Haldensleben. - Noch wird auf der Dessauer Straße in Haldensleben fleißig gearbeitet. An vielen Punkten der Straße sind Bauarbeiter zu sehen, die Restarbeiten ausführen – beispielsweise Pflasterarbeiten an den Straßenrändern oder Erdarbeiten an den Nebenanlagen. Die Straße soll jedoch schon bald wieder freigegeben werden.