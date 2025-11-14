Die Wandergruppe zieht durch den Herbstwald. Es gibt spannende Einblicke in die Natur. Keine Angst vor Wölfen: Einer der Jäger erklärt bei der Tour, warum die scheuen Tiere unsichtbar bleiben.

Vom Dorster Schloss ins Abenteuer: Mit Jägern, Traktor und guter Laune durch den Herbst

Gut eingepackt beim Herbstspaziergang: Christian Hanke mit Chihuahua-Hündin Jette und Marius Schneider mit dem 16 Monate alten Lio Lorenz genießen die Wanderung bei strahlendem Herbstwetter.

Dorst - Ein Hauch von Abenteuer liegt in der Luft, als sich am Dorster Schloss eine fröhliche Wandergruppe versammelt. Bei strahlendem Herbstwetter machen sich mehr als 100 Männer, Frauen und Kinder auf den Weg in den bunt gefärbten Wald – angeführt von drei Jägern.