Seit 20 Jahren gibt es eine Tanzgruppe in der Althaldensleber Jugendmühle. Seit Anfang des Jahres trainieren jetzt jüngere Kinder jeden Montag. Auch eine neue Trainerin unterstützt jetzt die Tanzgruppe.

Von 6 bis 11 Jahren: „Heartbreakers“ starten mit neuen Mitgliedern durch

Orelie Eberhardt (in Gelb), Adelisa Thräne (l.) und Vivien Müller (Arme verschränkt, rechts) trainieren ab sofort die Tanzgruppe „Heartbreakers“ mit jüngeren Kindern.

Haldensleben - Vor der Spiegelwand werden die jungen Tänzerinnen aufgestellt und aus der Anlage wummert „I came to dance“, also „Ich kam zum Tanzen“. Eine neue Altersspanne der Ollner Tanzgruppe „Heartbreakers“, die „Herzensbrecher“, bringt frischen Wind in die Jugendmühle und wieder ordentlich Spaß für die Trainerinnen Adelisa Thräne, Vivien Müller und Neuzugang Orelie Eberhardt.