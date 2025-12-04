Chor in Not Von der Krise zur Melodie: Gardelegenerin rettet den Calvörder Chor
Anneliese Preuß aus Gardelegen übernimmt die Leitung des Gemischten Chores „Harmonie“ und bringt frischen Schwung in die Proben. Was es beim traditionellen Adventssingen in Calvörde und Etingen Neues zu hören gibt.
04.12.2025, 18:00
Calvörde - Mucksmäuschenstill ist es im Gemeindesaal der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Calvörde. Dann erhebt Anneliese Preuß die Stimme, und schon folgen die Sängerinnen und Sänger aufmerksam ihren Anweisungen.