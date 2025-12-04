weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Chor in Not: Von der Krise zur Melodie: Gardelegenerin rettet den Calvörder Chor

Anneliese Preuß aus Gardelegen übernimmt die Leitung des Gemischten Chores „Harmonie“ und bringt frischen Schwung in die Proben. Was es beim traditionellen Adventssingen in Calvörde und Etingen Neues zu hören gibt.

Von Anett Roisch 04.12.2025, 18:00
Anneliese Preuß in Aktion: Probe mit der Calvörder Chorgemeinschaft „Harmonie“.
Anneliese Preuß in Aktion: Probe mit der Calvörder Chorgemeinschaft „Harmonie“. Foto: Anett Roisch

Calvörde - Mucksmäuschenstill ist es im Gemeindesaal der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Calvörde. Dann erhebt Anneliese Preuß die Stimme, und schon folgen die Sängerinnen und Sänger aufmerksam ihren Anweisungen.