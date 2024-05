Flechtingen/mbu. - „Wir brauchen jetzt blaues Licht“, sagt Ulli Ueckert, Sänger der Band „Winkel 47“, ins Mikrofon. Und die Bühne tauchte ein in dunkles blauen Licht. „Und jetzt stellen wir uns vor, es ist November, ein ungemütlicher düsterer Morgen. In einem großen Hafen, vielleicht in Hamburg oder Liverpool, steht ein junger Mann traurig auf der Kaimauer und guckt in die Ferne. Dann holt er eine Mundharmonika aus der Tasche und beginnt, eine melancholische Melodie zu spielen.“

Und der Sänger setzt ein mit der Mundharmonika, dann Steffen Jacobs mit der Orgel, Ottmar Schmicker mit einem tiefen Bass, zum Schluss kommt André Böttcher mit einer einfachen, aber sehr prägnanten Trommel dazu. Schon nach kurzer Zeit gehen im dunklen Saal die Handyleuchten an, funkeln wie die Positionslichter der großen Überseepötte im Dunkeln. „Vier Stunden vor Elbe 1“ heißt das Lied, das nicht nur eingefleischte Fans von Element of Crime begeistert hat.

Publikum verlangt Zugaben

Im ersten Teil des Konzerts im ausverkauften Kurhaus spielt die Band ausschließlich Lieder von Element of Crime. Lieder, bei denen man zuhören muss und bei denen man immer wieder erstaunt ist, wie Element-of-Crime-Sänger Sven Regner auf solche Texte kommt, häufig traurig melancholisch mit viel Moll-Tönen. Fast immer geht es um die Liebe wie „Am Ende denk ich immer nur an dich“. „Wir spielen heute Abend Lieder, die ihr fast nicht mehr live zu hören bekommt“, hatte Ulli Ueckert dem Publikum versprochen. „Winkel 47“, übrigens benannt nach dem ersten Proberaum der Band, spielt in dieser Besetzung noch nicht mal ein Jahr. Ihre Begeisterung für die Musik hat die Männer aus Bregenstedt, Calvörde und Klüden zusammengeführt, intensive Proben zahlen sich aus.

Das Publikum ist begeistert, auch in der zweiten Runde, in der Lieder von Udo Lindenberg, Udo Jürgens, Neil Young, Eric Clapton, den Beatles bis hin zu Rio Reiser erklingen. Als Drummer André Böttcher dann das Mikrofon nimmt und eines der wohl bekanntesten Lindenberg-Lieder „Wozu sind Kriege da“ anstimmt, sind Musiker und Publikum eins.

Der fast familiäre Umgang von Ulli Ueckert mit dem Publikum kommt an, dazu das präzise, wenn auch bewusst locker wirkende Zusammenspiel der Band, unterstützt von Tino Meyer am Mischpult, da kann „Winkel 47“ nicht ohne Zugaben von der Bühne.

Ein gelungener Abend für die Band und das Team vom Kurhaus um Kerstin Seifert. Wer „Winkel 47“ wieder hören will, finde weitere Termine im Internet, wirbt der Frontmann.