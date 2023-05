Früher als sonst haben die Alleringersleber Sportler ihr Festwochenende ausgerichtet – mit Erfolg. Sportfreunde und Besucher spielten Fußball und Skat, kegelten oder ließen sich am Spielfeldrand einfach mal verwöhnen.

Wenke und Mia waren die jüngsten Keglerinnen, die sich beim Schnupperkegeln auf der Bahn am Alleringersleber Sportplatz versuchten.

Alleringersleben - Es gab einige skeptische Blicke und Nachfragen wegen des relativ frühen Termins des Sportfestes der SG Blau-Gelb Alleringersleben in diesem Jahr. Die Organisatoren um den im März neu gewählten Vereinsvorsitzenden René Jakob wollten ausprobieren, ob es zu einem so zeitigen Termin im Jahr weniger Überschneidungen mit Veranstaltungen in Nachbarorten gibt.