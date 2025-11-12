Selbstständige Versicherungsfachfrau erzählt, wie sich die Branche und ihr Leben in den letzten 20 Jahren verändert haben. Nun gehört auch ihr Sohn zum Büro-Team.

Haldensleben - Wenn Kerstin Köhn heute auf 20 Jahre als selbstständige Versicherungsfachfrau zurückblickt, staunt sie über den Wandel der Branche. „Als ich am 1. November 2005 gestartet bin, lief alles auf Papier. Ohne Unterschrift und Aktenordner ging nichts“, erinnert sie sich. „Heute sind Online-Abschlüsse, digitale Kundenportale und KI-Beratung längst Standard.“ Doch auch wenn vieles digitaler geworden ist – eines hat für die Versicherungsexpertin aus Haldensleben nie an Bedeutung verloren: der persönliche Kontakt.