weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Livemusik in Calvörde: Von New York bis zum Junimond: „Winkel 47“ nimmt Gäste mit auf musikalische Reise

Eil
Glatte Straßen nach Wetterumschwung: DWD warnt vor Blitzeis-Gefahr in ganz Sachsen-Anhalt
Glatte Straßen nach Wetterumschwung: DWD warnt vor Blitzeis-Gefahr in ganz Sachsen-Anhalt

Livemusik in Calvörde Von New York bis zum Junimond: „Winkel 47“ nimmt Gäste mit auf musikalische Reise

Von vertrauten Melodien bis zu einer unerwarteten Begegnung mit dem Dalai Lama: Wie eine Band beim Neujahrskonzert mit handgemachter Musik und überraschenden Wendungen das Publikum begeistert.

Von Anett Roisch 12.01.2026, 18:15
Die musikalische Crew von „Winkel 47“ – André Böttcher (v.l.), Ottmar Schmicker, Ulrich Ueckert, Steffen Jacobs und Ulrike Höfer – posiert mit ihrem Publikum beim Neujahrskonzert zum Erinnerungsfoto.
Die musikalische Crew von „Winkel 47“ – André Böttcher (v.l.), Ottmar Schmicker, Ulrich Ueckert, Steffen Jacobs und Ulrike Höfer – posiert mit ihrem Publikum beim Neujahrskonzert zum Erinnerungsfoto. Foto: Anett Roisch

Calvörde - Über 150 Gäste ließen sich beim Neujahrskonzert im Goldenen Löwen auf eine ganz besondere Reise ein: Die Crew von „Winkel 47“ lud ihr Publikum ein, Passagiere eines musikalischen Traumschiffs zu sein. Von Anfang an wurden die Gäste auf eine Fahrt durch verschiedene Genres, Jahrzehnte und emotionale Landschaften mitgenommen.