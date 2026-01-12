Von vertrauten Melodien bis zu einer unerwarteten Begegnung mit dem Dalai Lama: Wie eine Band beim Neujahrskonzert mit handgemachter Musik und überraschenden Wendungen das Publikum begeistert.

Von New York bis zum Junimond: „Winkel 47“ nimmt Gäste mit auf musikalische Reise

Die musikalische Crew von „Winkel 47“ – André Böttcher (v.l.), Ottmar Schmicker, Ulrich Ueckert, Steffen Jacobs und Ulrike Höfer – posiert mit ihrem Publikum beim Neujahrskonzert zum Erinnerungsfoto.

Calvörde - Über 150 Gäste ließen sich beim Neujahrskonzert im Goldenen Löwen auf eine ganz besondere Reise ein: Die Crew von „Winkel 47“ lud ihr Publikum ein, Passagiere eines musikalischen Traumschiffs zu sein. Von Anfang an wurden die Gäste auf eine Fahrt durch verschiedene Genres, Jahrzehnte und emotionale Landschaften mitgenommen.