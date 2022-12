Von Odessa in die Börde: Der lange Weg ins Leben nach dem Krieg

Yuliia Krachuk und ihre beiden Söhnen Pavlo und Mykhailo. Sie sind aus Odessa geflohen und nun seit etwa zehn Monaten in Deutschland. Die erste Zeit lebten sie in der Börde, nun haben sie ihre eigene Wohnung in Magdeburg.

Haldensleben/Magdeburg - Vor dem Wohnhaus der Krachuks befindet sich ein Spielplatz. In ihrem Treppenhaus steht ein Kinderwagen. Und aus ihrer Wohnung dringt das Lachen von Pavlo und Mykhailo, den zweieinhalbjährigen Söhnen von Yuliia und Viktor Krachuk. Es ist schön dort, wo sie jetzt wohnen. Besonders für die Kinder. Die Familie ist vor knapp acht Monaten nach Deutschland geflohen, vor dem Krieg in der Ukraine. Ihr erster Zuhause auf Zeit haben sie in Behnsdorf gefunden, auf dem Hof der Familie Timme, die sich sehr dafür eingesetzt haben, alle bürokratischen Hürden mit ihnen zu meistern. Schon damals hat die Volksstimme sie besucht und mit ihnen über ihre Flucht und ihre Zukunftspläne gesprochen. Wie ergeht es der Familie jetzt, so kurz vor Weihnachten?