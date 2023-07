Bei der Bördebus Verkehrsgesellschaft mbH arbeiten mittlerweile zehn Fahrer, die ursprünglich aus Syrien stammen. Das Unternehmen will ein gutes Beispiel dafür sein, wie Integration funktionieren kann – und auf der anderen Seite den eigenen Personalbedarf decken.

Von Syrien in die Börde: Bei Bördebus arbeiten inzwischen zehn Geflüchtete als Fahrer

Vahldorf - Khaled Alhalabi und Ammar Alabbar gehören seit vier Jahren fest zum Team der Bördebus Verkehrsgesellschaft mit Sitz in Vahldorf. Beide Männer waren einst wegen des Krieges aus Syrien geflüchtet. Inzwischen sind sie angekommen in ihrer neuen Heimat, leben jeweils mit ihren Familien in Magdeburg und sind geschätzte Kollegen auf Arbeit.