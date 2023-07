Haldensleben - Paul Beilke, Krankenhausdirektor des Ameos-Klinikums in Haldensleben, hat eines. Und etliche seiner Kollegen auch. Elektro-Autos erfreuen sich wachsender Beliebtheit, es gibt immer mehr von ihnen. „Wir hatten bisher schon eine Lademöglichkeit für die Mitarbeiter. Wir haben uns aber noch zusätzliche Kapazitäten gewünscht – auch für die Besucher unseres Klinikums“, verrät Paul Beilke. So wandte sich der Krankenhausdirektor an die Haldensleber Stadtwerke, die bereits einige Erfahrung beim Aufstellen von E-Ladesäule haben – sowohl im öffentlichen Raum als auch für Unternehmen und Behörden.

„Durch Gespräche mit Herrn Beilke haben wir erfahren, dass es auch am Standort in der Kiefholzstraße einen Bedarf an Ladepunkten gibt“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Detlef Koch. So habe man sich gemeinsam einen passenden Ort für Ladesäulen auf dem Klinikgelände ausgesucht.

Ladesäulen genau an der Hauptzufahrt des Krankenhauses

Nun stehen zwei Ladesäulen mit jeweils zwei Ladevorrichtungen genau an der Haupteinfahrt zum Haldensleber Klinikum. Vier E-Autos können dort also künftig gleichzeitig geladen werden. Die Ladesäulen, die die Stadtwerke innerhalb von sechs Wochen errichtet haben, bieten eine maximale Leistung von 22 Kilowatt.

„Die Nettoinvestitionskosten liegen am Ende des Projektes bei rund 15.000 Euro“, teilt der Haldensleber Energieversorger mit. „Davon sind 7000 Euro als Förderung bei der NASA beantragt.“ So habe es sich der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt zum Ziel gesetzt, die öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Sachsen-Anhalt weiter auszubauen. Dazu zählen sowohl Modernisierungsmaßnahmen für die bestehende Ladeinfrastruktur als auch die Errichtung neuer Ladepunkte. Die NASA fördert daher Projekte in diesem Rahmen finanziell.

Stadtwerke erhalten immer mehr Anfragen zu Ladeinfrastruktur

Die Stadtwerke Haldensleben verzeichnen nach eigener Aussage große Wachstumsraten im Bereich E-Mobilität. „Die gesetzliche Förderung bei dem Ausbau der Ladeinfrastruktur hat dazu geführt, dass wir vermehrt Anfragen nach öffentlichen oder gewerblichen Ladepunkten erhalten“, sagt Reiko Freier, Bereichsleiter Netzbetrieb bei den Stadtwerken. Die Ladevorgänge würden überwiegend bei der Arbeit oder zu Hause erfolgen.

Die neuen E-Ladesäulen am Ameos-Klinikum können Autofahrer mittels einer Smartphone-App bedienen. „Wir freuen uns, dass wir mit den Ladesäulen im öffentlichen Raum unser Angebot aufwerten können“, so Beilke.