Walbecker Pflegedienst kritisiert Krankenkassen

Walbeck - Die Landtagsabgeordnete und Sprecherin für Gesundheit und Soziales in der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, Susan Sziborra-Seidlitz, hat den Aries Pflegedienst in Walbeck besucht. Sie wollte sich von der ambulanten Versorgungssituation in der Region Börde einen Eindruck verschaffen.