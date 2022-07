Waldfee wirbt für den Flechtinger Höhenzug

Flechtingen und Haldensleben haben sich gemeinsam an einem Stand auf dem Drömlingsfest präsentiert.

Flechtingen/Oebisfelde - Seit etwa 20 Jahren schlüpft Kora Duberow zu besonderen Anlässen in die Rolle der Waldfee des Flechtinger Höhenzuges. Gerade verwandelte sich die Abteilungsleiterin Kur und Tourismus aus der Gemeinde Flechtingen, die auch zuständig ist für Standortmarketing im Luftkurort, wieder in die Sagenfigur und verteilte süße, grüne Frösche zum Drömlingsfest in Oebisfelde. Das Hauptaugenmerk aber richtete sie natürlich darauf, für ihre Region zu werben.