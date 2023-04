Die Feuerwehrleute in Haldensleben hatten am Wochenende kaum ruhige Minuten. Neben einer Ölspur, die beseitigt werden musste, löschten die Kameraden auch ein brennendes Haus.

Ein unbewohntes Haus hat am Sonnabendabend an der Ecke Hagenstraße/Hafenstraße in Haldensleben gebrannt.

Haldensleben - Zu einem Gebäudebrand ist die freiwillige Feuerwehr aus Haldensleben am Sonnabend gegen 22.18 Uhr gerufen worden. „Aus einem leer stehenden Haus trat Rauch aus, daher wurden wir alarmiert“, berichtet Frank Juhl, der die Feuerwehr in Haldensleben leitet. Bei Eintreffen stellten die Kameraden fest, dass es in den Kellerräumen eines Hauses nahe des Bahnübergangs Hagenstraße an der Ecke Hafenstraße brannte. Auch die Zwischendecken waren betroffen.