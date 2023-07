Zu einem Warnstreik hat die Gewerkschaft Verdi am Freitag Mitarbeiter des Einzelhandels aufgerufen. In Haldensleben streikten Beschäftigte des E-Centers und zogen mit Kollegen aus weiteren Orten durch die Stadt.

Gemeinsam mit Mitarbeitern des Einzelhandels aus Schönebeck, Magdeburg und Burg sind die Beschäftigten des Haldensleber E-Centers am Gänseanger gestern in einen Warnstreik getreten.

Haldensleben - Die Beschäftigten des E-Centers Haldensleben haben am Freitag, 14. Juli, gestreikt. So hatten sich rund 80 Mitarbeiter des Haldensleber E-Centers, des E-Centers aus Schönebeck, Marktkauf Burg sowie Mitarbeiter aus Magdeburger Kaufland-Filialen und Ikea Magdeburg am Gänseanger in Haldensleben versammelt, um von dort aus in einem Protestzug durch die Stadt zu gehen.