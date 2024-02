An der Ohre in Haldensleben hat es einen regelrechten Kahlschlag gegeben. Dort wurden ganze 17 Bäume gefällt. Doch warum?

Warum an der Ohre in Haldensleben 17 große Bäume gefällt werden mussten

An der Ohre in Haldensleben wurden 17 Pappeln gefällt.

Haldensleben. - Aufmerksamen Spaziergängern ist zuletzt eine radikale Veränderung an der Ohre in Haldensleben aufgefallen. Nahe des Biotops an der ehemaligen Ohre-Badeanstalt wurden mehrere hohe Bäume gefällt. „Sie schienen auf den ersten Blick gar nicht krank gewesen zu sein“, wendet sich eine Leserin an die Volksstimme. Da die Bäume auf einem Grundstück des Landes Sachsen-Anhalt standen, ist der Landesbetrieb für Hochwasserschutz zuständig.