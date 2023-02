Warum es bald in vielen Büros in Haldensleben einen Hund geben könnte

Gitte Grützner durfte ihren Bürohund Lotti von Anfang an mit ins Büro nehmen. Seitdem wird der kleine Dackel sogar regelrecht vermisst, sollte er mal nicht mitkommen.

Haldensleben - Nach einem frustrierten Anruf mal eben eine Kuscheleinheit abholen, sich im kalten Büro die Füße wärmen lassen oder einfach sein Unternehmensimage modern aufwerten: Ein Hund im Büro bringt viele Vorteile mit sich. Auch in vielen Unternehmen wird der Bürohund immer beliebter. Bei „Werbung Haldensleben“ sind Hunde willkommen und auch in der Rechtsanwaltskanzlei Ulf von Hassel in Haldensleben ist Bürohündin Rosi seit Jahren zu Hause, war manchmal sogar schon mit im Gericht.