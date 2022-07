Warum Fußballer in Velsdorf Schwein haben

Im Schein des Feuers genießen die Sportler sowie ihre kleinen und großen Gäste auf dem Sportplatzgelände unter den alten Eichen in Velsdorf die Gemeinsamkeit.

Velsdorf - „Heute haben wir doppelt Schwein. Unser Team besiegte 4 zu 0 die Mannschaft von Empor Klein Wanzleben. Und jetzt gibt es für jeden ein großes Stück vom Schwein am Spieß“, kommentiert Gerald Dreyer von der Sportgemeinschaft (SG) Velsdorf/Mannhausen in bester Feierlaune das Punktspiel in der Bördeliga.