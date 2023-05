Nirgendwo in Sachsen-Anhalt sind so wenige Menschen ohne festen Job wie im Landkreis Börde. Das geht aus dem Arbeitsmarktbericht für den Mai 2023 hervor. Und es gibt noch reichlich freie Arbeitsplätze.

Haldensleben - In keinem anderen Landkreis in Sachsen-Anhalt gibt es prozentual so wenig Arbeitslose wie in der Börde. Das geht aus dem gestern veröffentlichten Arbeitsmarktbericht für den Mai 2023 hervor.