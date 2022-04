Naturschutzgesetz Warum Kleingärtner in Haldensleben bald auch Naturschützer sind

Deutschlands Kleingärten werden ab dem 1. März 2022 in das Bundesnaturschutzgesetz aufgenommen. Damit erhalten in Verbänden organisierte Kleingartenvereine noch mehr Möglichkeiten, bestehende Pachtgärten als solche zu erhalten oder ökologische Lösungen für die Nachnutzung zu finden. Die das funktioniert, erläutert der Landesvorsitzende der Kleingärtner in Sachsen-Anhalt.