Kirche Warum Wieglitz seine Altartücher feiert

Der Altar wird zur Galerie. Die Straße verwandelt sich in eine Budenzauberwelt, der Dorfplatz in eine Theaterbühne und die Kirche in eine Konzertlocation. Unter dem Motto „Kultur im kleinen Dorf 2023“ haben Wieglitzer und ihre Gäste den 20. Geburtstag der Altartücher gefeiert.