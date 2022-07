Was sich ohne Zeitumstellung in der Börde ändern würde

Es ist wieder so weit - die Uhren werden eine Stunde vor gestellt. Warum ist das noch immer der Fall, obwohl das EU-Parlament schon 2019 für eine Abschaffung stimmte? Wie sähe es in der Börde aus, wenn dauerhaft Winter- oder Sommerzeit herrschen würde?

Vor Umstellung auf die Sommerzeit findet in der Nacht von Sonntag auf Montag statt. Die Uhr wird von 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt.

Haldensleben - In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es wieder so weit – die Uhr wird eine Stunde vorgestellt, die Sommerzeit beginnt. Für viele Menschen sorgt diese Umstellung für Stress – sei es, weil man eine Stunde weniger schläft oder weil der eigene Schlafrhythmus durcheinander gebracht worden ist. Manche Forscherinnen sprechen in dem Zusammenhang sogar von einem Mini-Jetleg.