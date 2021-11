Was tun bei häuslicher Gewalt oder Stalking? Krisenberaterin Lissy Herrmann hilft im Landkreis Börde

Am 25. November ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Im Rahmen der Arbeitsgruppe Gewaltprävention, geleitet von der Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragten im Landkreis Börde, Katja Klommhaus, stellt die Volksstimme Institutionen vor, an die sich Opfer wenden können.

Haldensleben/Magdeburg - Etwa jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von Gewalt betroffen, physisch oder sexualisiert. Jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer durch Gewalt ihres Partners. Eine Statistik, herausgegeben vom Bundeskriminalamt, die das Ausmaß von Gewalt in Partnerschaften nur in Auszügen wiedergeben kann. “Die Dunkelziffer ist hoch”, sagt Lissy Herrmann. “Auch hier in Sachsen-Anhalt”.

Lissy Herrmann arbeitet als Krisenberaterin in der Interventionsstelle Häusliche Gewalt und Stalking mit Sitz in Magdeburg. Eine von vier Stellen im Land, ihr Bereich umfasst unter anderem den Landkreis Börde. Ihre Aufgabe: Opfern von häuslicher Gewalt und Stalking, schnell und möglichst unbürokratisch Hilfe zukommen zu lassen.

Lissy Herrmann, Krisenberaterin in der Interventionsstelle Häusliche Gewalt und Stalking - sie berät und hilft Menschen im Landkreis Börde. Foto: privat/Lissy Herrmann

Dabei arbeitet ihre Stelle eng verzahnt mit der Polizei zusammen: “Ich stelle einen Kontakt mit den Geschädigten her, leiste quasi Erste Hilfe und berate - das sind die ersten Schritte.” Herrmann begleitet die Opfer, erstellt individuelle Strategien. “Kommt es zur häuslichen Gewalt, ist es meine Aufgabe, die Wohnsituation möglichst zu beruhigen”, so Herrmann.

In seltenen Fällen sucht sie auch den Kontakt zum mutmaßlichen Täter. Deeskalierend und opferorientiert. Denn, was nicht ihre Aufgabe ist, betont sie, sei Paartherapie.

“Eltern müssen an das Wohl ihrer Kinder denken.” Lissy Herrmann, Krisenberaterin

Meist leiden die Kinder von Paaren, in denen häusliche Gewalt vorkommt, besonders. Auch wenn diese keine direkte physische Gewalt erleiden, würden Kinder durch die Gewalt stark verunsichert. “Präventiv in eine Familie reinzukommen, in der Gewalt zum Alltag gehört, ist schwer”, sagt Lissy Herrmann.

Oft folgen Ausflüchte der Eltern, die wenigsten würden einen Einblick in ihr Privatleben zulassen. Herrmann sind in diesen Fällen allzu oft die Hände gebunden: “Eltern müssen an das Wohl ihrer Kinder denken”. Dafür arbeitet sie eng mit dem Jugendamt zusammen.

Was tun bei Stalking?

2019 erfasste die Statistik fast 30.000 Fälle in Deutschland, in denen Frauen bedroht, genötigt oder gestalkt, also nachgestellt, wurden. Lissy Herrmann unterstützt Leidtragende, hilft bei Dokumenten, besorgt einen Anwalt.

Pro Jahr melden sich so bei Lissy Herrmann zwischen 400 und 500 Frauen aus ihrem Beritt. Dabei gebe sie den Opfern das nötige Werkzeug in die Hand. Sie sei, so sagt sie, nicht die diejenige, die sagt: “Sie müssen dies oder jenes tun”. Hilfe zur Selbsthilfe. Ein wichtiger Aspekt ihrer Arbeit.

Die Interventionsstelle ist seit den Anfangstagen der Arbeitsgruppe Gewaltprävention aktiv. Besonders der Austausch mit anderen Mitgliedern, wie dem Weißen Ring oder dem Frauenhaus, sei laut Lissy Herrmann wichtig. “Wir konnten viele Aktionen auf den Weg bringen - auch, um auf das Thema Gewalt gegen Frauen und Kinder aufmerksam zu machen.” Auch, damit sich die Dunkelziffer aufhellt und sich mehr Frauen melden, die Opfer häuslicher Gewalt oder Stalking wurden.

