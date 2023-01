Nachfolge Was wird nach der Schließung von Schäfers in Haldensleben aus Bäckerei und Café?

In Haldensleben hat zum Jahresende die Bäckerei Schäfers an der Hagenstraße geschlossen. Vor allem das dazugehörige Café war äußerst beliebt. Was soll nun geschehen - gibt es einen Nachfolger?