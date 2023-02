So könnte das Logistikzentrum der Firma Schnellecke in Wedringen einmal aussehen.

Haldensleben - Bevor das Logistikunternehmen Schnellecke Real Estate bei Wedringen seinen neuen Standort errichten kann, müssen noch einige Formalien und Arbeiten erledigt werden. Etwa die archäologischen Untersuchungen, die derzeit laufen. Oder die zweite Änderung vom aktuellen Bebauungsplan in dem Bereich. Letzteres war am Montagabend in Wedringen auf der Tagesordnung vom Ortschaftsrat.