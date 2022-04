Weferlinger Kita-Kinder tauchen in die Welt der Kinderliteratur ein

In der Weferlinger Bibliothek gibt es ein neues Lesestart-Projekt für Kinder. Die Knirpse vom örtlichen Kindercampus machten von Beginn an große Augen.

Weferlingen - Selbst können die Mädchen und Jungen aus der Tagesstätte vom Weferlinger Kindercampus ja noch nicht lesen. Obwohl: Die 1, 2 und 3 haben sie schon in einer Geschichte gut erkannt. Dass sie die Buchstaben noch nicht können, schmälert jedoch nicht ihren Spaß an Kinderbüchern. Ihre Erzieherinnen Angie und Sarah kamen mit der Gruppe zu einem besonderen Anlass in die Bibliothek auf dem Gutshof.