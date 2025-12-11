Es riecht nach Waffeln und irgendwo huschen sogar Emil und seine Detektive über den Schulhof: Ein bisschen Zauber, ein bisschen Trubel und jede Menge Kinderlachen – der Weihnachtsmarkt an der Grundschule steckt voller Überraschungen.

Wunder, Trubel und Abenteuer: Die Kinder wirbeln über die Bühne und bringen das Weihnachtsprogramm so richtig in Schwung.

Haldensleben - Über dem Waldring auf dem Süplinger Berg lag ein besonderer Zauber: Die Erich-Kästner-Grundschule öffnete ihren Weihnachtsmarkt – und plötzlich war der Schulhof kein gewöhnlicher Schulhof mehr, sondern ein kleiner Zauberort, an dem selbst Erwachsene wieder an Märchen glauben durften.