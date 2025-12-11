Adventsmarkt in der Schule Weihnachtszauber in Haldensleber Grundschule am Waldring: Kästners Helden mitten im Getümmel
Es riecht nach Waffeln und irgendwo huschen sogar Emil und seine Detektive über den Schulhof: Ein bisschen Zauber, ein bisschen Trubel und jede Menge Kinderlachen – der Weihnachtsmarkt an der Grundschule steckt voller Überraschungen.
11.12.2025, 06:15
Haldensleben - Über dem Waldring auf dem Süplinger Berg lag ein besonderer Zauber: Die Erich-Kästner-Grundschule öffnete ihren Weihnachtsmarkt – und plötzlich war der Schulhof kein gewöhnlicher Schulhof mehr, sondern ein kleiner Zauberort, an dem selbst Erwachsene wieder an Märchen glauben durften.