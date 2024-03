Weiter geht's am Hakenstedter Ferkeltaxenradweg

Hakenstedt - Bereits zum zweiten Mal erfolgte nach fast genau einem Jahr an gleicher Stelle wie beim ersten Mal ein Spatenstich für den Panoramaradweg auf dem alten Bahndamm von Eilsleben nach Haldensleben. Er bindet (noch symbolisch) den bereits fertiggestellten ersten Abschnitt von Eilsleben nach Hakenstedt an den zweiten Bauabschnitt von Hakenstedt nach Uhrsleben an.

Während an einem eigens vom Bauunternehmen aufgeschütteten Sandberg die ersten Bürger versammelten, radelten Lydia Hüskens, Tim Krümmling, Tim Teßmann, Martin Arnold und viele andere Radfahrbegeisterte noch auf dem bereits fertigen Abschnitt von Eilsleben zur Spatenstich-Stelle.

Lob für Engagement

Stefan Hörold, Präsident der Landesstraßenbaubehörde in Magdeburg, würdigte wie im Anschluss auch Lydia Hüskens, Ministerin für Infrastruktur und Digitales im Land Sachsen-Anhalt, das bürgerschaftliche Engagement vor Ort, um den Radwegausbau voranzutreiben.

Von der Gesamtstrecke über 17,1 Kilometer werden im zweiten Abschnitt 2,1 Kilometer im Seelschen Bruch realisiert. Bereits vor dem Spatenstich erfolgten vorbereitende Fällarbeiten entlang der Strecke, da diese aufgrund der beginnenden Vogel-Brutsaison nur bis zum 29. Februar vorgenommen werden durften.

Die Finanzierung in Höhe von 820.000 Euro erfolgt aus Mitteln von Bund und Land, weil, so Stefan Hörold, damit straßenbegleitende Radwege an der Bundesstraße 245 und der Landesstraße 25 ersetzt würden. Mit Blick auf die Bauleute des Unternehmens Matthäi, das den Zuschlag für die Realisierung erhalten hatte, wurde Mitte August als Fertigstellungstermin bekanntgegeben.

Ein Anliegen ihres Ministeriums sei es, unterschiedliche Möglichkeiten des Verkehrs zu kombinieren, sagte Lydia Hüskens. Das gelänge hier sehr gut. Ihr sei klar, dass im ländlichen Raum nicht auf das Auto verzichtet werden könne. Der Radweg stünde jedoch für eine Kombination, verbinde Tourismus, Nahverkehr und Erholungsuchende aus der Region, getragen von einer engagierten Bürgerschaft vor Ort. Und vorangebracht von Martin Arnold, Gemeinderat und Radwegbeauftragter der Gemeinde Erxleben.

Dem Hakenstedter galt an diesem Nachmittag einmal mehr besonderer Dank, denn ohne ihn und sein Engagement wäre das Projekt längst nicht so weit fortgeschritten und zügig umgesetzt worden.

Gemeinden arbeiten zusammen

„Wir brauchen, wollen und können Fahrrad, das sieht man hier“, sagte Matthias Marx von der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen in Sachsen-Anhalt. Hier werde Hilfe angenommen und umgesetzt, lobte der Geschäftsführer das Engagement vor Ort.

Erxlebens Bürgermeister Christian Jungenitz freute sich nicht nur über die vielen Gäste, die zum Spatenstich gekommen waren, sondern berichtete auch, dass sich auf dem ersten Bauabschnitt noch etwas getan habe. Drei Info-Schilder und eine Rasthütte seien dank einer guten Zusammenarbeit der Gemeindearbeiter beider Kommunen Eilsleben und Erxleben entlang der Strecke aufgestellt worden. Ein Programm der „Glückskäfer“ aus der örtlichen Kindertagesstätte widmete sich ganz dem Radfahren und dem Frühling, der Jahreszeit, bei der das Fahrrad wieder aus dem Keller geholt werden kann, um trotz mancher Probleme mit dem Radeln wieder durchzustarten.

Martin Arnold hatte dann noch die „wichtigste Aufgabe“ des offiziellen Teils: Er lud alle Gäste des Spatenstichs zu Kaffee und einen üppigen Kuchenbuffet in das Vereinsheim der Sportler ein paar Meter weiter ein.