Welche Einschränkungen im Landkreis Börde durch die Notbremse kommen

In der Haldensleber Innenstadt waren im ersten Lockdown im März 2020 nur vereinzelt Personen unterwegs. Einen Tag zuvor hatte die Bundesregierung erstmals eine Ausgangssperre verhängt. Archivfoto: Juliane Just

Haldensleben

Die bundeseinheitliche Notbremse bringt im Landkreis Börde Einschränkungen im privaten und öffentlichen Bereich mit sich. Diese sind an die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Infizierten pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, geknüpft. Seit Tagen liegt der Landkreis Börde über einer Inzidenz von 100, deswegen greifen die Regelungen ab dem 23. April.

Zahlreiche Leser-Anfragen erreichten die Volksstimme-Redaktion, denn die Sieben-Tage-Inzidenz sorgte erneut für Verwirrung. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab am 23. April eine Sieben-Tage-Inzidenz von 88 an. Allein in den vergangenen sieben Tagen meldete der Landkreis Börde jedoch 283 Neuinfizierte, sodass die Inzidenz weitaus höher liegen müsste. Eine Erklärung für die niedrigen Zahlen hat der Landkreis nicht. „Trotzdem gilt die Notbremse, da die Inzidenz in den vergangenen Tagen immer über 100 lag“, erklärt Landkreis-Pressesprecher Uwe Baumgart.

Private Zusammenkünfte im öffentlichen und privaten Raum sind demnach nur mit Angehörigen des eigenen Haushalts und maximal einer weiteren Person einschließlich der zu ihrem Haushalt gehörenden Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres gestattet. Sportliche Betätigung ist nur in Form des kontaktlosen Individualsports mit Angehörigen des eigenen Hausstands beziehungsweise maximal zu zweit zulässig. Diese Regelung gilt nicht für Trauerfeiern mit einer Personenzahl von maximal 30 Teilnehmern.

Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr

Zwischen 22 und 5 Uhr gilt eine Ausgangssperre. Der Aufenthalt außerhalb der Wohnung ist damit verboten. Bei gewichtigen Gründen wie medizinischen Notfällen ist von dem Verbot abzusehen. Darunter zählen unter anderem das Gassigehen mit dem Hund oder der Weg zur Arbeit. Alleine Spazierengehen und Joggen sind bis Mitternacht erlaubt.

Auch für den Schulunterricht treten Änderungen in Kraft. Ab 26. April müssen die Schulen einschließlich der berufsbildenden Schulen Wechselunterricht organisieren.

Geöffnet bleiben Lebensmittelhandel, Getränkemärkte, Apotheken, Drogerien, Tankstellen, Buch- und Zeitungshandel, Blumengeschäfte und Gartenmärkte, Tierbedarfs- und Futtermittelmärkte sowie der Großhandel. Fürs Einkaufen jenseits dieser Bereiche soll gelten: Geschäfte können Kunden nur einlassen, wenn diese einen negativen Corona-Test vorlegen und einen Termin gebucht haben. Hierbei handelt es sich um „Click & Meet“. Steigt der Wert über 150, wäre nur noch das Abholen bestellter Waren, also „Click & Collect“, erlaubt. Auch beim Friseurbesuch muss ab sofort ein negativer Corona-Test vorgelegt werden, der nicht älter als 24 Stunden ist.

Schließen müssen weiterhin Freizeiteinrichtungen, insbesondere Freizeitparks, Bäder, Fitnessstudios, Clubs, Diskotheken und touristischen Angebote.