Ein Bus der Stadtlinie 647 am Busbahnhof in Haldensleben.

Haldensleben - Ein Haldensleber steht an einem Sommertag auf dem Busbahnhof der Börde-Kreisstadt. Seinen Namen möchte der Mann nicht in der Zeitung lesen, er ist der Redaktion bekannt. Doch über das, was ihm zum wiederholten Male geschehen ist, möchte der Berufspendler, der in Magdeburg arbeitet, berichten.