Deutsche Bahn Wenn die Bahnschranken in Haldensleben nicht schließen ...

Wenn die Ortsumgehung B 245 n fertig ist, soll ein Tunnel unter den Schienen an der Hagenstraße gebaut werden. Dann sollen drei Bahnübergänge in Haldensleben geschlossen werden. Bis dahin wird es allerdings noch viele Jahre dauern. Was aber passiert mit den Schrankenanlagen der Deutschen Bahn? Sie sind ständig defekt. Wird darin gar nicht mehr investiert?