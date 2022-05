Wenn im Drömling Köpfe zum Schutz der Natur fallen

Gemeinsam packen Susann Schlüter (v.r.), Roberto Liebrecht, Heilerziehungspflegerin Kristin Klatt, Cornelia Schulze, Sebastian Haack und Heiko Löwe an, um bei der Kopfweidenpflege im Drömling mit an. Es ist in diesem Jahr der erste Arbeitseinsatz der Bewohner der Stiftung Neinstedt in Calvörde und Etingen.

Foto: Anett Roisch