Der Haldensleber Händlerverein „Wir für euch“ bereitet den nächsten Jacobimarkt vor. Am 1. und 2. April soll dabei viel Leben in der Innenstadt sein. Es wird zwei neue Aktionen geben. Höhepunkt soll Haldenslebens erste Käsekuchen-Meisterschaft sein.

Haldensleben - Den Jacobimarkt in Haldensleben gibt es seit vielen Jahren. Früher fand in seinem Rahmen ein großer Staffellauf statt, den die Laufgruppe Roland ausrichtete. Das Sportereignis zog stets viele Gäste an und so war der Jacobimarkt immer gut gefüllt.