Haldensleben - Statistisch gesehen erkrankt jeder Zweite im Laufe seines Lebens an Krebs, sagt Sven Weise, Geschäftsführer der Sachsen-Anhaltischen Krebsgesellschaft. Die häufigste Krebsart bei Frauen sei Brustkrebs. Männer würden am häufigsten an Prostatakrebs erkranken, gefolgt von Tumoren in Darm oder Lunge bei beiden Geschlechtern. Wenn die Diagnose steht, kommt auf die Betroffenen neben der Sorge um die eigene Gesundheit eine Welle an Fragen zu. Um in dieser oft überwältigenden Situation etwas Halt zu geben, bietet die Krebsgesellschaft eine kostenlose Beratung an.