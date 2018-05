Die evangelische Sekunderschule Haldensleben ist Energiesparmeisterschule Sachsen-Anhalt. Für den Bundessieg läuft ein Online-Voting.

Haldensleben l Energiesparen ist ein Thema, das in der heutigen Zeit immer mehr an Relevanz gewinnt. Für ihr Engagement in Sachen Klimaschutz ist nun die evangelische Sekundarschule in Haldensleben gewürdigt worden. Sie wurde von einer Jury zur diesjährigen Energiesparmeisterschule Sachsen-Anhalt gekürt. Der Wettbewerb ist eine Aktion des Bundesumweltministeriums und wird bereits seit zehn Jahren in Kooperation mit der gemeinnützigen Gesellschaft co2online durchgeführt.

„Über den Landessieg freuen wir uns wirklich sehr“, sagt Schulleiterin Pia Kampelmann. Seit der energetischen Sanierung des Schulgebäudes zum Passivhaus vor drei Jahren sind die CO2-Emissionen drastisch gesunken. „Früher haben wir in einem kalten Wintermonat mehr Energie verbraucht, als heute in einem ganzen Jahr“, erläutert Techniklehrer Jörg Espe.

Nachhaltigkeit im Unterricht

Er bringt den Schülern im Unterricht bei, wie jeder zu Hause mit einfachen Mitteln Energie sparen kann. Das Projekt „Energie.Kennen.Lernen“ wird seit dem Umbau jährlich für die Jahrgangsstufe 7 angeboten.

Der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen wird nicht nur in Technik und Physik, sondern auch in anderen Fächern wie Hauswirtschaft, Religion und Englisch thematisiert. „Es ist uns sehr wichtig, die Schüler mit einzubeziehen“, so Pia Kampelmann. Im Schuljahr 2014/15 ließen sich sogar einige Schüler zu Energieberatern ausbilden und wurden so auf die besonderen Herausforderungen des Passivhauses vorbereitet.

Mit neuester Technik Energie sparen

Im Zuge der Energieoptimierung des Schulgebäudes wurden in jedem Klassenraum Sensoren angebracht, welche Temperatur und Luftfeuchtigkeit aufzeichnen. Eine ständige Visualisierung der aktuellen Verbrauchs- und Einspeisewerte findet sich auf dem CO2-Monitor in der Aula.

Als Landessieger erhält die evangelische Sekundarschule eine Patenschaft mit der Landesenergieagentur und ein Preisgeld in Höhe von 2500 Euro. Zu welchem Zweck das Geld eingesetzt werden wird, das dürfen die Schüler in den nächsten Wochen demokratisch entscheiden.

Online für Bundessieg voten

Der nächste Schritt ist nun die Abstimmung für den Bundessieg. „Wer mich kennt, der weiß, dass sowas meinen Ehrgeiz weckt. Wir wollen Bundessieger werden“, sagt Pia Kampelmann. Als Siegerprämie für den Bundessieg winken weitere 2500 Euro und der Titel „Energiesparmeister Gold“.

Wer der evangelischen Sekundarschule zum Bundessieg verhelfen möchte, kann täglich bis zum 6. Juni online seine Stimme abgeben.