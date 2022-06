Wie es mit den defekten Haldensleber Schranken weitergeht

Die Schrankenanlagen an zwei Bahnübergängen in Haldensleben sind schon seit Februar defekt. Die Bahn wollte sie längst repariert haben. Nun sollen sie gesperrt werden.

Ein Mitarbeiter der Firma WSO Sicherheit dreht den Schlüssel und betätigt damit die Halbschranke am Bahnübergang auf der Althaldensleber Straße in Haldensleben.

Haldensleben - Ein Telefon klingelt am Bahnübergang Althaldensleber Straße. Ein Mitarbeiter der Firma WSO Sicherheit geht ran. Am anderen Ende meldet sich der Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn, der im Haldensleber Bahnhof sitzt und informiert darüber, dass gleich ein Zug den Bahnübergang passieren wird. Der von der Bahn beauftragte Mitarbeiter dreht den Schlüssel und die kleine Halbschranke mit Ampelzeichen schließt sich. Dem Fahrdienstleiter am Telefon wird gemeldet dass nun die Sicherheit hergestellt ist, erst dann lässt dieser den Zug passieren. Die Sache hört sich kompliziert an, aber die Deutsche Bahn hat keine andere Wahl: Bereits seit Februar ist die Schrankenanlage auf der Althaldensleber Straße defekt.