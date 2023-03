Haldensleben hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Einwohner dazu gewonnen, als in den Vorjahren. 271 Menschen mehr waren es am Jahresende 2022 als am Jahresanfang. Laut Stadtverwaltung gibt es dafür einen triftigen Grund.

Haldensleben - In den vergangenen Jahren hat Haldensleben manchmal wenige Einwohner verloren und manchmal wenige dazu gewonnen. Diese Zahlen bewegten sich im einstelligen Bereich. 2022 allerdings sind 271 Menschen dazu gekommen. So lebten in der Kernstadt sowie den Ortsteilen am 1. Januar 2022 insgesamt 19.527 Einwohner, am 31. Januar waren es 19.798.