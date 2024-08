Stellplätze statt Schandfleck in Haldensleben Wie stehen die Chancen auf neue Parkplätze am eingerüsteten Haus neben Rossmann?

Die Sanierung eines alten Hauses an der Hagenstraße in Haldensleben, gleich neben Rossmann, zieht sich wie Kaugummi. Nun hat der Investor einen Fortschritt in Aussicht gestellt, der vor allem Anwohner freuen könnte.